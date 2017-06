«Me gustan los bares de siempre... aunque en Donostia apenas he salido»

Le pedimos a Pablo Berástegui que elija un escenario para la foto de la despedida. Y nos sorprende: en vez de lugares recurrentes como el puerto o el Peine del Viento propone el bar Paco Bueno, en la calle Mayor de la Parte Vieja donostiarra. «Me encantan sus gambas y su ambiente. Me gustan los bares de toda la vida, como el Ricardo, en Gros, o éste», confiesa. Aunque luego advierte con una sonrisa: «Quien me vea posando en un bar pensará que mi estancia en San Sebastián ha sido una fiesta, pero he tenido una vida casi monacal. Han sido jornadas agotadoras de trabajo, y al salir de la oficina lo que me apetecía era estar en casa en silencio... He tenido que ir a muchísimos actos por trabajo, pero cuando tenía libre me quedaba en el sofá. Los días que salía con mi pareja o con una cuadrilla que formamos aquí la gente se empeñaba en hablarme de la Capitalidad, y encima de manera crítica, y así no había forma de desconectar», explica.