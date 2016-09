Michel Gaztambide y Jorge Gil (Directores del proyecto 'Kalebegiak'): «La tendencia ha sido partir de la 'postal donostiarra' para pervertir su significado»

Quince directores. Doce cortometrajes. El más corto, de poco más de tres minutos; el más largo, de doce. En total, 112 minutos de metraje y un presupuesto algo superior al millón de euros. Son las cifras que resumen 'Kalebegiak', la película de la Capitalidad Cultural donostiarra, en la que han participado desde directores noveles hasta consagrados, como Julio Medem, Borja Cobeaga, Daniel Calparsoro o Gracia Querejeta. Detrás del filme, que se proyectará el próximo día 21 en el Velódromo (20.00 horas), se encuentran el guionista Michel Gaztambide y el profesor de Larrotxene Jorge Gil, que hace unos años aprovecharon su labor docente para lanzar esta idea que ahora es ya una realidad.

- ¿Cómo surgió la idea de acompañar la Capitalidad con una película

- Jorge Gil: Tanto Michel como yo somos profesores y responsables de las actividades de la Casa de de Cultura Larrotxene de Intxaurrondo y fue él quien me propuso plantear el rodaje de cortometrajes en torno a Donostia en el contexto de la Capitalidad y de la mano de distintos cineastas. La idea era incluir a gente de Larrotxene.

- Michel Gaztambide: Ése fue el germen.

- ¿Desde el principio tuvieron clara la idea de adoptar el formato de los cortometrajes?

- M. G.: Durante las clases, es muy difícil plantearte en un curso con los alumnos acometer un largometraje. En algunas escuelas, a veces hemos utilizado el formato cortometraje para componer una historia más larga. Y en este caso fue con la idea de que fuera muy anárquico, de que hiciera cada uno lo que quisiera porque el propio espacio se encargaría de dar unidad a la historia. En Larrotxene hacemos cortos con los alumnos y esta excusa nos sirvió para intentar que una nueva generación pudiera acceder a un escalafón superior, todo esto, en una ciudad en la que el cine es un valor cultural evidente en los últimos cuarenta años. Me pareció que la idea, muy sencilla, podía encajar porque las ideas sencillas resultan factibles.

- J. G.: El único cambio que luego introdujimos fue que los directores de los cortos fueran de perfiles diferentes. Establecimos el rango de las tres generaciones diferentes.

- ¿No tuvieron en algún momento la tentación de hacer 'la gran película donostiarra'?

- M. G.: No porque con nuestros medios hubiera sido absurdo. Y además, si lo que podemos mostrar era a quince directores en doce historias, mejor que a uno o a dos. Mejor cuanta más variedad. Primero pensamos en quince cortos y finalmente lo tuvimos que dejar en doce. Ponerte a hacer 'la gran película sobre Donostia' es garantía de fracaso seguro. Te puede salir, pero si premeditadamente intentas hacerla lo más seguro es que vayas a fallar. Casi seguro.

- De las que se han hecho hasta ahora con esta ciudad como protagonista, ¿con cuál se quedan?

- J. G.: Por motivos emocionales, me gusta mucho '27 horas'. Cuando era joven recuerdo haber visto esas secuencias de la isla, con Maribel Verdú.

- M. G.: Sí, es una película en la que plantas la cámara en las calles de esa ciudad en la que vives y de una manera natural, entra. Por otra parte, yo no viví esa época porque no soy donostiarra de nacimiento, pero me gusta 'La Morte Rouge', de Víctor Erice. Digamos que 'Kalebegiak' va a ser la gran película de esta ciudad.

- ¿Qué muestra la película? ¿El retrato poliédrico de la ciudad, el del espíritu de la Capitalidad o el del panorama audiovisual local?

- J. G.: Una mirada poliédrica sobre la ciudad, eso sí. A la hora de abordar las historias con los respectivos directores, la premisa fue libertad absoluta y también hacer un mapa del nivel audiovisual que tiene Donostia ahora mismo, el nivel creativo que tiene. Para el tamaño de la ciudad y el del territorio, es un abanico de lenguajes y de capacidades tremendo. Y creo que eso se va a quedar ahí, congelado en la película, como testimonio de tres generaciones que, cada una a su manera, domina el lenguaje audiovisual.

- M. G.: Poco puedo añadir, excepto decir que lo que no es 'Kalebegiak' es una postal de Donostia. Nosotros no la pedimos y los directores no nos han devuelto eso. Evidentemente, hay unos planos bellos pero también tiene ese punto de bella malvada, con matices y con el pelo un poco sucio.

- Precisamente: no parece que esa parte de la ciudad tenga mucha presencia en 'Kalebegiak'...

- M. G.: Si te refieres a los barrios de San Sebastián, es verdad que muchas de las historias muestran el mar pero es difícil que no sea así en una ciudad que tiene tres playas. Es complicado. Pero hay cortos que se van a otro lado y cuentan otras cosas.

- No están todos localizados en el centro...

- J. G.: Hombre, el Centro aparece.

- M. G.: Sobre todo, aparecen el puerto y el litoral de la ciudad.

- J. G.: Yo creo que la tendencia en varios de los cortos ha sido partir de la postal para pervertir su significado, partir del tópico para darle la vuelta. Entonces, sí es verdad que la periferia de la ciudad no está muy representada, pero el Centro tampoco aparece como algo idílico.

- Cuando propusieron a los cineastas participar en este proyecto, ¿encontraron a mucha gente que rehusó, bien por el desgaste sufrido por Donostia 2016, bien porque no se veían escribiendo una historia que se ajustara al mensaje de la Capitalidad?

- M. G.: Tenemos la suerte de que muchos de los que están son compañeros de trabajo y además, amigos. Entonces se fiaron de nosotros. A todos les atrapó mucho la idea de mezcla de generaciones. Les apetecía estar en algo que tuviera que ver con su ciudad, que fuera en formato corto y revivir el traspaso intergeneracional. Que tu ayudante de cámara fuera un estudiante de Larrotxene... Eso fue clave. Por otro lado, nosotros teníamos claro que no iba a ser el típico marrón, sino que se iba a pagar -modestamente o no- a los directores y a sus auxiliares, es decir, es un proyecto digno a nivel económico, aunque la gente ha trabajado por mucho menos de lo habitual.

- ¿No hubo ninguna respuesta negativa?

- M. G.: La de Víctor Erice, que en un momento dado se cayó.

- Jorge Gil: Sí, yo creo que no estaba muy cómodo con el concepto de una película tan colectiva.

- Desde el principio del proyecto, hicieron mucho hincapié en que los profesionales trabajaran codo con codo con estudiantes de Larrotxene. ¿Es porque son de natural generosos o por ajustarse a la filosofía participativa del 2016?

- M. G.: Porque me parece una obligación. Dentro de la múltiples que tiene alguien que se dedica a un oficio, está el dar oportunidades, además de conocimientos. Ésta era la situación ideal para que todo el submundo de las clases en las que trabajamos Jorge y yo fuera útil.

- J. G.: Cuando empezamos con este proyecto, desde 2016 nos hacían hincapié en el legado que iba a dejar la película. A la Oficina de la Capitalidad no le interesaba que fuera una película al uso que se produce, se exhibe y adiós. Y estábamos de acuerdo. Para nosotros era muy importante el trasvase de conocimiento como legado para esa nueva generación que ha podido trabajar codo con codo con los profesionales más destacados de nuestro territorio.

- M. G.: Y han podido medirse, es decir, han tenido que demostrar que valían. De hecho, estamos felices porque hay chavales que en el primer corto empezaron de meritorios y en el último acabaron de auxiliares.

- J. G.: También hay alumnos que han conocido a profesionales que luego les han llamado para sus películas: 'Igelak', 'Aundiya', series de televisión... Ahora empezamos a ver ciertos frutos.

- ¿Cuál ha sido el gran momento crítico del proyecto?

- M. G.: Por la propia deriva que comentabas del 2016, entre que presentamos el proyecto, finales de 2011, y fue considerado pasaron años. La película se empezó a rodar en julio del año pasado porque creo que obtuvimos el visto bueno en enero de 2015. Hubo la zozobra de pensar en algunos momentos, relacionados con las distintas épocas que pasó la Capitalidad, que el proyecto no se iba a realizar.

- J. G.: Es un proyecto de envergadura, ha habido que estudiar la mejor manera de financiar la película.

- ¿Ha habido problemas de presupuesto, en el sentido de pensar «con más dinero, esto lo hubiera hecho de otra forma»?

- M. G.: Diseñamos la película para el presupuesto que creíamos que podíamos tener y en esos parámetros se ha hecho la película. Ha pasado que algunos cortos han resultado más baratos y otros, más complicados. El presupuesto ha sido algo más de un millón de euros.

- J. G.: Más que dinero, lo que hubiéramos necesitado es más tiempo para armar mejor el proyecto en su totalidad porque tardaron tanto en darle luz verde al proyecto que ahí sí pensamos que íbamos a ir muy ahogados.

- M. G.: Tuvimos mucha suerte porque de los nombres de los directores que dijimos todos han podido hacerlo porque no siempre es posible coordinar las agendas. Hemos tenido que esperar alguno, pero están todos.

- J. G.: Por esta cuestión de tiempo, el director de fotografía Javier Aguirresarobe y el músico Alberto Iglesias no han podido estar.

- M. G.: Se ofreció a hacer cualquier corto y le tocó el de Daniel Calparsoro, pero al final le salió una película de Marvel. Y Alberto, que estuvo hasta el último momento para hacer la música del corto de Julio Medem, pero al final no pudo por otro motivo.

- J. G.: Sabemos que si hubieran tenido un poco más de tiempo hubieran participado encantados.

- ¿La clave de la película será atinar con el orden de los cortometrajes?

- M. G.: La clave está en los propios cortos; lo otro es sólo intentar no romperlo.

- J. G.: Sabíamos que era un elemento muy importante, pero al final no tuvimos tantas discusiones.

- M. G.: Hubo algún paso intermedio, como presentar siete cortos al Festival. Los montamos un poco a voleo y ahí aprendimos cosas. Utilizamos ese visionado como pequeño esqueleto y a partir de ahí, añadimos y quitamos cosas.

- ¿Tuvieron la tentación de optar por una pelicula de cortometrajes más monocordes?

- M. G.: No, queríamos la anarquía. Yo, por lo menos. Creo mucho en la libertad y que en el espacio cohesiona y da unidad. El caos es la calidad de la película, es lo que hace que sea tan diferente.